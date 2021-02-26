Сенатор Косачев оценил информацию об авиаударе США по Сирии

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26 февраля 2021, 10:35 Источник: РИА Новости

F-15, фото: сайт Минобороны США

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал заявление главы Пентагона Ллойда Остина об ответном авиаударе по объектам на территории Сирии.

«Предельно странная история, в которую вовлечены четыре государства - США, Ирак, Иран и Сирия, но где только одно из них - США - открыто применяет военную силу с санкции государства», - высказал он.

Косачев отметил, что военная агрессия США в Сирии ведет к усилению напряженности в регионе и срыву наметившейся нормализации взаимодействия Вашингтона и Ирана в рамках ядерной сделки. По его словам, американские военные действуют в условиях, когда обстоятельства с ракетным обстрелом «зелёной зоны» в Багдаде 22 февраля до конца не прояснены.

«США в очередной раз присваивают себе право вести следствие, выносить приговор и приводить его в исполнение в несудебном порядке и без соблюдения норм и принципов международного права. Тем самым эта история перерастает из странной в откровенно опасную, когда возможна и эскалация военного противостояния в регионе, и срыв наметившейся нормализации взаимодействия США и Ирана в рамках СВПД», - пояснил сенатор.