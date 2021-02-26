Немецкий политолог Рар назвал «громадную ошибку» Украины из-за «СП – 2»

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26 февраля 2021, 08:29 Источник: РИА Новости

Фото: Северный поток - 2, J.Koehler/globallookpress.com

Немецкий политолог Александр Рар назвал «громадную ошибку» Украины из-за российского трубопровода «Северный поток - 2». По его словам, Киев «нагло» вмешивается в энергетическую безопасность Европы.

«… такая страна, как Украина, делает громадную ошибку, ей должно быть стыдно. Потому что Европейский союз привлекает Украину в свое энергетическое пространство. А Украина же понимает, что Байден хочет договориться с Европой - американцы перестают вмешиваться напрямую, нагло, как это было при Трампе, в энергетическую безопасность Европы. Сейчас это пытается сделать Украина», - высказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Рар считает, что Украина пытается опять спровоцировать какие-то скандалы, конфликты с Россией, чтобы «на последних метрах» уже остановить «Северный поток - 2» в союзе с Польшей, когда США эту ситуацию уже не поддерживают. В Евросоюзе хотят, чтобы Киев был надежным посредником при транзите российского газа в европейские страны, пояснил он. Политолог отметил, что ЕС также хочет, чтобы Украина выстроила конструктивные контакты с РФ.

Эксперт уверен, что трубопровод в любом случае будет достроен.