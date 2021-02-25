Евросоюз продлил санкции против Белоруссии

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25 февраля 2021, 21:37

Евросоюз, фото: pixabay.com

Совет Европейского союза постановил продлить санкции в отношении 88 официальных лиц и бизнесменов Беларуси на год - до 28 февраля 2022 года. Санкции затронули в том числе Александра Лукашенко, а также семь организаций.

Санкции вводятся "за жестокие репрессии и запугивание мирных манифестантов, оппозиционеров и журналистов", фальсификацию итогов президентских выборов. Ограничения касаются "экономических субъектов, крупных препринимателей и компании, поддерживающие режим Лукашенко или получающие выгоду от него".

Физлицам запрещен въезд на территорию ЕС и доступ к банковской системе Евросоюза, европейскому бизнесу запрещено любое сотрудничество с включенными в список юрлицами, за исключением выполнения контрактов, которые были заключены ранее.

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