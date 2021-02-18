Лукашенко: Нужно готовиться к войне, а не париться на счет санкций

Аргументы Недели → Армия 13+

18 февраля 2021, 12:43

Фото: соцсети

Несмотря ни на какие санкции, Белоруссия и Россия могут справиться с любыми вызовами и полностью обеспечить себя всем необходимым. Об этом сегодня, 18 февраля, на встрече с государственным секретарем Союзного государства Григорием Рапотой заявил Александр Лукашенко. Об этом пишет интернет-издание EADaily.

«Россию, так же, как и нас, все пытаются напугать некими санкциями. Я из советского времени. Знаю, что такое госплан, как планировалось. Я так прикинул, боже мой, чего мы трепещем и паримся. Мы можем все просчитать и полностью себя обеспечить. За исключением некоторых деталей. Так мы в течение 3−5 лет и детали те произведем в Белоруссии и России. У нас такой научный потенциал! И если бы мы это сделали, то и Украина бы к нам потихоньку подтянулась. Я уже не говорю Казахстан и другие республики, которые и так недалеки от нас. Поэтому это главный вопрос — договориться и обеспечить наше Отечество всем необходимым», — сказал он.

Лукашенко также обратил внимание, что страны вместе могут успешно работать фактически во всех сферах, будь то космос, биотехнологии, электромобили и прочее.

«Мы все умеем делать. Просто либералы когда-то нас убедили: рынок все отрегулирует. Да черта с два», — отметил белорусский лидер.

По мнению президента Белоруссии, не стоит особо переживать по поводу введения тех или иных санкций.

«Хорошо, вводите. Но свои товары будете потреблять у себя, на наш рынок не придете. Это все-таки 150 млн человек. А через Белоруссию, Россию ведь расходится огромное количество товаров. Поэтому понятно, кто от этого проиграет. А мы все переживаем: ах, санкции, мы умрем… Да не умрем! Сергей Лавров правильно сказал, жестко сказал, молодец! Не надо против нас войнушку какую-то затевать. Мы можем ответить. Если хотим жить мирно, надо действительно готовиться к войне. Мы, конечно, не хотим воевать, нам не надо, мы наелись. Но тем не менее вы видите, что происходит вокруг», — отметил Лукашенко.