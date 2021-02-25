Военный эксперт Сивков спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что украинские власти могут пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной.
«Вооруженные силы Украины серьезно повысили свой потенциал. В свою очередь вооруженные силы Новороссии - ДНР и ЛНР – в значительной силе потенциал свой потеряли в силу ряда обстоятельств, поэтому предпосылки к тому, чтобы начать военные действия, есть все», - пояснил он.
Сивков отметил, что, судя по характеру действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды, венный конфликт может обостриться весной.
Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал план правительства Украины о восстановлении контроля над Донбассом к 2025 году.
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