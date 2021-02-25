Военный эксперт Сивков спрогнозировал обострение конфликта на Донбассе весной

Аргументы Недели → Политика 13+

25 февраля 2021, 13:59 Источник: РИА Новости

военные, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков заявил, что украинские власти могут пойти на обострение военного конфликта на Донбассе весной.

«Вооруженные силы Украины серьезно повысили свой потенциал. В свою очередь вооруженные силы Новороссии - ДНР и ЛНР – в значительной силе потенциал свой потеряли в силу ряда обстоятельств, поэтому предпосылки к тому, чтобы начать военные действия, есть все», - пояснил он.

Сивков отметил, что, судя по характеру действий президента Украины Владимира Зеленского и его команды, венный конфликт может обостриться весной.

Ранее политолог Иван Мезюхо прокомментировал план правительства Украины о восстановлении контроля над Донбассом к 2025 году.