Депутат Бальбек оценил слова о том, что РФ угрожает существованию США

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал заявление главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе генерала Тода Уолтерса о том, что Россия - угроза для существования США и их союзников.
«Именно в США авианосец - это главный довод в любых разговорах, так что зря американский командующий строит из себя миротворца. Соединённые Штаты и их союзники вынуждают нас защищать свои интересы и усиливать оборонный потенциал, что, конечно же, приведёт к последующим заявлениям о растущей «милитаризации» России», - пояснил он RT.
Бальбек отметил, что в настоящее время «призрак российской угрозы» - это стабильный заработок корпораций, зарабатывающих на продаже вооружений. По его словам, Вашингтон боится «потерять такой денежный поток», используя все свои возможности для «поддержания этого тренда».
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