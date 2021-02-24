Постпред РФ при ЕС заявил об «асимметричном ответе» на антироссийские санкции

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24 февраля 2021, 21:38

флаг ЕС, фото: pixabay.com

Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов заявил, что ответ Москвы на новые возможные санкции ЕС может быть ассиметричным. По его словам, российские власти не будут сидеть сложа руки.

«В случае дальнейших деструктивных действий Евросоюза Российская Федерация не будет сидеть сложа руки, а найдет соответствующие способы и методы воздействия на ситуацию», - высказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что 22 февраля главы МИД 27 стран ЕС принципиально согласовали расширение персональных санкций против граждан России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Процесс займет максимум неделю, уточнил глава евродипломатии Жозеп Боррель.