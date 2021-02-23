Захарова прокомментировала заявление Госдепа о противодействии «Северному потоку-2»

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23 февраля 2021, 19:41

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала в Facebook заявление Госдепартамента США о том, что причиной противодействия "Северному потоку—2" является геополитика.

Захарова отметила, что это является подтверждением того, что Вашингтон подрывает базовые принципы свободной торговли и конкуренции. Она напомнила о заявлениях США о том, что экономику и энергетику нельзя политизировать. "А теперь тот, кто не хочет политизировать экономику и энергетику, будет помогать тому, кому выгоден проект с экономической и энергетической точки зрения, его не реализовывать?" - поинтересовалась Захарова в Facebook.

Ранее в Кремле посоветовали США волноваться не за «Северный поток — 2», а за миллионы жителей Техаса.