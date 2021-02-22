Опубликованы кадры ударов БПЛА «Орион» по террористам в Сирии

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22 февраля 2021, 09:52

флаг РФ, фото: pixabay.com

Телеканал «Россия 1» показал сюжет о беспилотных летательных аппаратах в России, в том числе боевых полетов БПЛА «Орион» в Сирии, во время которых было выполнено семнадцать вылетов с применением оружия, 20 разведывательных и один в иных целях.

В сюжете показали, как «Орион» уничтожает нескольких объектов боевиков, в том числе в ночных условиях, когда БПЛА применяет для поиска цели тепловизионный канал своей оптико-локационной системы. Отмечается, что кадры были засекречены, до этого их видели только военные.

Также телеканал «Россия 1» впервые показал тяжелый ударный беспилотник С-70 «Охотник». Он становится практически невидимым в воздухе благодаря своей конструкции.