Вице-спикер ГД Лебедев оценил идею Жириновского ограничить вес чиновников

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев прокомментировал идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского об ограничениях по весу россиян. Депутат предложил установить предельный вес в 80 кг – для обычных граждан, а в 100 кг – для чиновников.
«Ну начнем с самого Жириновского, а там посмотрим», - высказал он, отвечая на вопрос журналистов, планируют ли такие требования распространять на кандидатов в депутаты Госдумы.
Ранее Владимир Жириновский объяснил свои слова об ограничении весовых параметров для чиновников. По его словам, это не будет касаться других людей, если иное не решат врачи. Депутат отметил ,что лишний вес вреден для здоровья.
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