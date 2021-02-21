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США грозят России не только санкциями

, 19:58 Источник: ТАСС

США грозят России не только санкциями
флаг США, фото: pixabay.com

США могут ответить на якобы совершенные Российской Федерацией кибератаки на американскую инфраструктуру в течение нескольких недель, при этом ответ будет включать не только санкции.

Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, сейчас разведывательное сообщество определяет причастных и масштаб ущерба.Потом будет подготовлен ответ, включающий "набор инструментов - видимых и невидимых. Это будут не просто санкции".

Ранее спецслужбы США рассказали о цели «российской кибератаки» в декабре.

НС

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