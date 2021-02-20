Посольство США на Украине поддержало решение СНБО в отношении Медведчука

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20 февраля 2021, 18:46

флаг США, фото: pixabay.com

Посольство США на Украине одобрило решение СНБО о введении санкций против главы политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, его жены и других физлиц.

"Мы поддерживаем усилия Украины по защите суверенитета и территориальной целостности путем введения санкций", - говорится в заявлении дипмиссии США в Twitter.

Медведчук считает, что санкции в отношении него и его семьи введены незаконно.