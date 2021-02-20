Кремль обеспокоен ухудшением экономической ситуации на Украине

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20 февраля 2021, 16:50

Кремль, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обеспокоены ухудшением социально-экономической ситуации на Украине. "Показатели оставляют желать лучшего", — отметил Песков.

Он указал на то, что растут цены, прежде всего на услуги ЖКХ. Социально-экономическая ситуация в стране является предметом для серьёзной обеспокоенности, "ведь речь идет о нашем соседе", добавил представитель Кремля.

Ранее сообщалось, что СНБО Украины ввел санкции против 19 юрлиц и 8 частных лиц, в числе которых владельцы самолетов, осуществлявших перелеты в Россию.