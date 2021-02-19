Лавров заявил, что отношения РФ и Европы разорваны «в клочья»

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19 февраля 2021, 21:00 Источник: РБК

Сергей Лавров, MFA Russia/via Globallookpress.com

Нормальному взаимодействию России и Евросоюза мешает предвзятость, отношения страны и альянса разорваны «в клочья». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Нас воспринимают как чужака", - отметил министр. Он напомнил, как в беседе с Владимиром Соловьевым на его вопрос, готова ли Россия к разрыву отношений с ЕС ответил утвердительно. "Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны "в клочья", - сказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Отношения России и ЕС могут обостриться после заседания министров иностранных дел Евросоюза.