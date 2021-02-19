Лавров заявил, что отношения РФ и Европы разорваны «в клочья»

Нормальному взаимодействию России и Евросоюза мешает предвзятость, отношения страны и альянса разорваны «в клочья». Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Нас воспринимают как чужака", - отметил министр. Он напомнил, как в беседе с Владимиром Соловьевым на его вопрос, готова ли Россия к разрыву отношений с ЕС ответил утвердительно. "Как однажды высказывался бывший президент США Обама, правда, про российскую экономику, отношения разорваны "в клочья", - сказал Лавров.
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