Захарова объяснила, зачем Западу нужна история с «отравлением» Навального
19 февраля 2021, 14:56
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, зачем Запад придумал историю с «отравлением» оппозиционера Алексея Навального боевым веществом «Новичок». По ее словам, это позволяет зарубежным странам поддерживать образ «агрессивной» России.
«Была придумана история с якобы отравлением Навального химическим оружием, и все это приписывалось Москве. Все банально … эта история тут же опять возвращает общественное мнение в странах Запада к фактору якобы агрессии России, уводит политологическую мысль в русло - как же Россию продолжать сдерживать», - высказала она в эфире Первого канала.
Захарова отметила, что это многое объясняет, в том числе, почему нужно бюджеты НАТО переводить в еще большую милитаризацию.
Ранее Захарова заявила, что Москва не хочет разрывать отношения с Евросоюзом.
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