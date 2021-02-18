Захарова: Россия не хочет разрывать отношения с ЕС

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18 февраля 2021, 20:54 Источник: RT

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не хочет разрывать отношения с Евросоюзом. По ее словам, в ЕС начинают забывать, что Россия тоже относится к Европе.

«Мы этого не хотим... Если они завтра об этом объявят, то мы это слышим, и мы это воспримем, это, значит, их решение», - высказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы»

Захарова отметила, что в данном вопросе ответные меры не являются главным.

«Европа много раз в истории наступала на одни и те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому что её туда подталкивали», - резюмировала дипломат.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом.