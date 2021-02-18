Захарова: Россия не хочет разрывать отношения с ЕС

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва не хочет разрывать отношения с Евросоюзом. По ее словам, в ЕС начинают забывать, что Россия тоже относится к Европе.
«Мы этого не хотим... Если они завтра об этом объявят, то мы это слышим, и мы это воспримем, это, значит, их решение», - высказала она в интервью журналисту Антону Красовскому на YouTube-канале «Антонимы»
Захарова отметила, что в данном вопросе ответные меры не являются главным.
«Европа много раз в истории наступала на одни и те же грабли, действуя в противоречие своим собственным интересам, просто потому что её туда подталкивали», - резюмировала дипломат.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров говорил, что Россия готова к разрыву с Евросоюзом.
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