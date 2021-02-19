Песков назвал причину отсутствия генеральского звания у Путина

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19 февраля 2021, 13:52 Источник: ТАСС

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему у Владимира Путина до сих пор нет генеральского звания. По его словам, глава государства не является кадровым офицером.

«В целом наверняка президент это звание заслужил многократно, но сейчас это не является для него приоритетом. Он работает президентом, у него очень много дел», - пояснил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что Путин не является кадровым офицером, «поэтому он просто сосредотачивается на других вопросах, связанных с ежедневным управлением государством». Отвечая на вопрос о своем звании, пресс-секретарь пояснил, что он старший лейтенант. Однако не смог уточнить, является ли российский лидер полковником в отставке или в запасе.