Путин присвоил генеральские звания сотрудникам силовых ведомств

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19 февраля 2021, 07:28

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин присвоил воинские и специальные звания сотрудникам силовых ведомств. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Воинское звание генерал-полковника получил командующий группировкой войск ВС РФ в Сирии Кузовлев Сергей Юрьевич, воинские звания вице-адмиралов присвоены руководителю департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Вернигоре Андрею Петровичу и командующему Каспийской флотилией Пинчуку Сергею Михайловичу, специальное звание генерал-полковника полиции присвоено замминистра МВД Шулике Виталию Дмитриевичу, высшее специальное звание генерал-майора юстиции присвоено заместителю руководителя СК РФ по Санкт-Петербургу Иванову Дмитрию Анатольевичу, воинское звание генерал-лейтенанта получил замминистра МЧС Алексей Серко.

Еще четверо сотрудников МЧС получили звания генерал-майора, пятеро военнослужащих Росгвардии получили воинские звания генерал-лейтенанта и генерал-майора, еще троим сотрудникам Росгвардии присвоены звания генерал-майора полиции, восемь сотрудников МВД получили звания генерал-майора полиции и генерал-майора внутренней службы, двое сотрудников ФСИН стали генерал-майорами внутренней службы, еще один - генерал-лейтенантом.

Таким образом, в преддверии Дня защитника Отечества генеральские звания присвоены 26 сотрудникам.