Захарова оценила возможное улучшение отношений между РФ и США при администрации Байдена

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19 февраля 2021, 12:46 Источник: RT

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, какого отношения ждет к себе Москва со стороны Вашингтона при новой администрации президента США Джо Байдена.

«Адекватного взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества. Это значит - отсутствия политически искусственных барьеров для развития естественных направлений сотрудничества», - цитирует ее слова RT.

Захарова привела в пример ситуацию с искусственным внедрением системы с длительными сроками выдачи виз на территории России.

«Есть моменты конкуренции - давайте договариваться. Вы же сами, США, выводили весь мир в эпоху глобализации и рассказывали о том, что есть ВТО, есть общие правила и теперь все будут в едином пространстве играть по общим правилам...когда туда все пришли и начали взаимодействовать, им США это не понравилось. Потому что они «исключительные», - высказала дипломат.

По ее словам, для того, чтобы «выгодно торговать, не нужно вводить санкции». Захарова отметила, что в ближайшие месяцы резкого улучшения отношений России и США не будет.