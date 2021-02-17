Путин оценил решение Зеленского закрыть три ведущих телеканала на Украине

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17 февраля 2021, 20:35 Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал закрытие трех ведущих телеканалов на Украине. По словам главы государства, это просто использование инструментов для достижения собственных геополитический целей.

«… на Украине взяли и три ведущих канала прихлопнули - и все. Одним росчерком пера. И все молчат. А некоторые даже одобрительно похлопывают их по плечу», - высказал он в ходе встречи с руководителями фракций Госдумы.

Комментируя свободу слова на Украине, Путин заявил о так называемых двойных стандартах. Президент отметил, что теперь нет сомнений, как будут себя вести по отношению к России зарубежные оппоненты.

«Так называемые двойные стандарты настольно ярко проявились в последнее время, что никаких сомнений по поводу того, как в отношении нас себя будут вести наши так называемые оппоненты, тоже никаких сомнений нет», – пояснил он.