Пушков назвал имя следующего президента США

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17 февраля 2021, 20:18

Алексей Пушков, фото: сайт Совета Федерации

Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал, кто может стать следующим президентом Соединенных Штатов. 20 января в Вашингтоне прошла инаугурация нового американского лидера Джо Байдена.

«Камала Харрис уже готовится к президентству: не успел Байден войти в Белый дом, как она уже вовсю общается с зарубежными лидерами», - высказал он.

Пушков отметил, что активность и амбициозность вице-президента США были плюсом для Байдена во время выборов, но могут стать минусом после.

Ранее Пушков уже заявлял, что раскол и интриги среди республиканцев могут выбить у них из рук любые шансы на победу в 2024 году, а также вывести в лидеры США вице-президента Камалу Харрис.