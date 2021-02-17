Путин подписал указ о назначении прокуроров четырех регионов РФ

Президент РФ Владимир Путин назначил прокуроров Ростовской, Иркутской областей, Мордовии и Пермского края. Соответствующий документ опубликовали в среду, 17 февраля, на портале правовой информации.

«Назначить на 5-летний срок Бухтоярова Павла Валерьевича прокурором Пермского края; Праскова Романа Сергеевича прокурором Ростовской области; Ханько Андрея Викторовича прокурором Иркутской области, Щербакова Василия Анатольевича прокурором Республики Мордовия», - сказано в указе президента.

Документ вступает в силу с 17 февраля.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал идею о введении продовольственных сертификатов.

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