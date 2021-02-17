Зюганов на встрече с Путиным объяснил, почему он против сокращения возможностей проводить выборы по партийным спискам

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17 февраля 2021, 13:17 Источник: Интерфакс

Геннадий Зюганов, фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев globallookpress.com

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в среду, 17 февраля, в ходе онлайн-встречи с президентом РФ Владимиром Путиным выступил против сокращения возможностей проводить выборы по партийным спискам.

По мнению Зюганова, "процесс сокращения партийных списков продолжается, и это абсолютно недопустимо".

Лидер КПРФ привел пример прошлых выборов в Госдуму, когда "в связи с тем, что стали свертывать политическую систему в крупных областных центрах, ни ЛДПР, ни КПРФ, ни "Справедливая Россия" не получили ни одного депутата - кругом прошли единороссы".

Зюганов считает, что это связано с сокращением голосования по партийным спискам. Лидер КПРФ убежден, что "расчищается площадка для тех деструктивных сил, которые наблюдались недавно в Москве". "Или мы будем укреплять политическую систему, которая сложилась, или ситуация будет только обостряться", - заявил политик.

В 2013 году у парламентов в регионах появилась возможность формировать 75% созыва по мажоритарным округам. Ранее в процентном соотношении количество депутатов, избранных по спискам и по одномандатным округам, распределялось 50 на 50. Активно эту норму стали применять несколько лет назад. Оппозиция выступает против сокращения числа "списочников".

От этой встречи во многом зависит судьба главы КПРФ Геннадия Зюганова?