СМИ: От встречи 17 февраля Путина с лидерами фракций в Госдуме зависит судьба Зюганова

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17 февраля 2021, 08:50 Источник: URA.RU

Геннадий Зюганов, фото: ALEXEY BYCHKOV, globallookpress.com

У президента РФ Владимира Путина на 17 февраля запланирована встреча с лидерами фракций в Госдуме.

От этой встречи во многом зависит судьба главы КПРФ Геннадия Зюганова.

Источник URA.RU в КПРФ узнал, что в ходе встречи с главой государства Зюганов официально будет понимать темы запрета дистанта, развития здравоохранения и сельского хозяйства и намерен заступиться за коммунистов, ставших фигурантами уголовных дел и скандалов.

По данным инсайдера, для «Зюганова важнее показать, что он может заступиться за однопартийцев, решить их проблемы. Иначе его нахождение на посту лидера будет не таким уж и необходимым».

Зюганов в своих соцсетях 11 февраля потребовал от администрации президента и следственного комитета «отвязаться от народных предприятий», пригрозив пожаловаться Путину. Он уточнил, что имел ввиду попытку «рейдерского захвата» бизнеса коммуниста Павла Грудинина. Ранее арестовали главу фракции КПРФ в иркутском Заксобрании Андрея Левченко. Незаконным в КПРФ считают приговор по делу об избиении полицейских в отношении экс-депутата Госдумы Владимира Бессонова. 8 февраля арестовали депутата Саратовской облдумы блогера Николая Бондаренко.