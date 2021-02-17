Путин: «Люди не просто ждут, а справедливо требуют перемен»

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17 февраля 2021, 12:56 Источник: Пресс-служба Кремля

фото с сайта Кремля

Владимир Путин в ходе видеоконференции с руководителями четырёх фракций Госдумы заявил, что парламентские выборы имеют огромную, исключительную значимость для России.

По словам президента РФ, выборы важны для стабильного, эффективного развития российского государства, для успешного решения тех важнейших задач, которые отражены в национальных проектах. Все они подчинены одной главной цели – качественно улучшить жизнь людей, вывести её на принципиально иной, гораздо более высокий уровень.

«Люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, зримых результатов и перемен», - заявил российской лидер. Он подчеркнул, что особая, повышенная ответственность лежит именно на партиях «большой четвёрки».

Путин сказал: «Все мы заинтересованы в том, чтобы выборы прошли открыто, честно, достойно, на высокой конкурентной основе», и добавил, что избиратели, будут определять итоги избирательной кампании. Именно они, граждане России, сделают свой выбор, и этот выбор мы обязаны защитить от любых попыток внешнего вмешательства. «Мы не можем и не допустим никаких ударов по суверенитету России, по праву нашего народа быть хозяином на своей земле», - подчеркнул президент РФ.

Во встрече с Президентом принимают участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, а также Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

В начале встречи Путин оценил работу Госдумы.