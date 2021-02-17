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Путин: Госдума работает интенсивно и профессионально

, 12:39

Путин: Госдума работает интенсивно и профессионально
В. Путин, Фото с сайте Кремля

Действующий созыв Государственной думы все пять лет показывает интенсивную и профессиональную работу.
Владимир Путин в среду, 17 февраля, на встрече с лидерами парламентских фракций оценил деятельность Госдумы.

По словам президента, депутаты работали плодотворно весь период, а во время пандемии даже нарастили темп. Путин уточнил, что "в прошлом году в сложных условиях было принято более 550 законов, это даже больше, чем годом ранее".
По оценке главы государства, "депутаты обеспечили качественную, детальную проработку каждого из этих документов", и "сейчас в думском портфеле более тысячи законопроектов".

Путин подчеркнул, что в числе этих проектов - "крайне важные, системные, неотложные", которые необходимо принять для улучшения делового и инвестиционного климата, обеспечения трудовых, социальных прав граждан и в целом для укрепления российской государственности.

Во встрече с Президентом принимают участие руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский, руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов, руководитель фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов, а также Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко.

ИЧ

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