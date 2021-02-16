Администрация президента США Джо Байдена пересматривает политику страны в отношении «Северного потока-2»

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16 февраля 2021, 17:43

фото: Северный поток - 2, Nord Steram 2 / globallookpress.com

Администрация США во главе с президентом Джо Байденом начала переговоры с руководством Германии с целью определить будущее проекта "Северный поток-2". В Вашингтоне решают, надо ли отказываться от санкций.

Берлин является критически важным союзником Вашингтона в Европе. В связи с этим США могут ослабить санкционное давление на проект и его участников. Как пишет газета The Wall Street Journal, американская администрация пересматривает внешнюю политику в отношении проекта после того, как 6 февраля судно "Фортуна" начало укладку труб в водах Дании. США планируют наблюдать за активностью после завершения строительства и потом примут решение о применимости санкций.

Напомним, у администрации Соединенных Штатов сегодня, 16 февраля истекает срок, когда она должна представить список физлиц и компаний, способствующих завершению строительства газопровода из России в Германию.

Ранее премьер-министр Федеральной земли Германии Нижняя Саксония Штефан Вайль во вторник, 16 февраля, категорически отверг экономическую критику в адрес проекта газопровода "Северный поток – 2".