В Германии отвергли на критику в адрес «Северного потока – 2»

Премьер-министр Федеральной земли Германии Нижняя Саксония Штефан Вайль во вторник, 16 февраля, категорически отверг экономическую критику в адрес проекта газопровода "Северный поток – 2".
Штефан Вайль в рамках "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты отметил, что критика данного проекта упускает из внимания то, что Германия – это единственная страна в мире, которая одновременно прекращает использование угля и атомной энергетики.
С этой точки зрения, по мнению премьера Нижней Саксонии, почти исключено, что спрос на энергию ФРГ в среднесрочной перспективе можно будет удовлетворить без использования природного газа.
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