ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели Экономика 13+

В Германии отвергли на критику в адрес «Северного потока – 2»

, 15:01 Источник: РИА "Новости"

В Германии отвергли на критику в адрес «Северного потока – 2»
трубы для строительства газопровода, J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de

Премьер-министр Федеральной земли Германии Нижняя Саксония Штефан Вайль во вторник, 16 февраля, категорически отверг экономическую критику в адрес проекта газопровода "Северный поток – 2".

Штефан Вайль в рамках "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты отметил, что критика данного проекта упускает из внимания то, что Германия – это единственная страна в мире, которая одновременно прекращает использование угля и атомной энергетики.

С этой точки зрения, по мнению премьера Нижней Саксонии, почти исключено, что спрос на энергию ФРГ в среднесрочной перспективе можно будет удовлетворить без использования природного газа.

ЕТ

В мире

Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией

Генсек НАТО Столтенберг заявил о готовности как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс рассматривает два варианта взаимоотношений с Россией. По его словам, они готовы как к сотрудничеству, так и к конфронтации с Москвой.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью