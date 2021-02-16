В Германии отвергли на критику в адрес «Северного потока – 2»

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16 февраля 2021, 15:01 Источник: РИА "Новости"

трубы для строительства газопровода, J.Koehler via www.imago-images.d/www.imago-images.de

Премьер-министр Федеральной земли Германии Нижняя Саксония Штефан Вайль во вторник, 16 февраля, категорически отверг экономическую критику в адрес проекта газопровода "Северный поток – 2".

Штефан Вайль в рамках "8-й Российской конференции" Российско-германской внешнеторговой палаты отметил, что критика данного проекта упускает из внимания то, что Германия – это единственная страна в мире, которая одновременно прекращает использование угля и атомной энергетики.

С этой точки зрения, по мнению премьера Нижней Саксонии, почти исключено, что спрос на энергию ФРГ в среднесрочной перспективе можно будет удовлетворить без использования природного газа.