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В Кремле заявили, что встреча Путина и Байдена пока не планируется

, 12:48 Источник: ТАСС

В Кремле заявили, что встреча Путина и Байдена пока не планируется
Кремль, pixabay.com

В Кремле днем во вторник, 16 февраля, заявили, что в настоящий момент встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и лидера Соединенных Штатов Америки Джо Байдена не планируется.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, ведутся ли разговоры о возможности встречи Владимира Путина и Джо Байдена, кратко заметил: "Пока нет".

Напомним, ранее журналисты сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп скрывал от своего окружения детали содержания телефонных разговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Теперь нынешний глава Штатов Джо Байден получит к ним доступ.

 

ЕТ

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