Politico: Байден получит доступ к частным разговорам Трамп и Путина, чтобы узнать «тайную информацию»

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10 февраля 2021, 12:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Politico

Джо Байден, фото: Doug Mills/Keystone Press Agency/ globallookpress.com

СМИ со ссылкой на информационные источники сообщили, что экс-президент США Дональд Трамп скрывал от своего окружения детали содержания телефонных разговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Теперь нынешний глава государства Джо Байден получит к ним доступ.

В источнике говорится, что детали около десяти разговоров Трампа и Путина до сих пор остаются тайной, которую хотят узнать советники Байдена. Они хотят выяснить, раскрывал ли экс-президент секретную информацию или заключал ли какие-либо конфиденциальные соглашения с российским лидером, «которые могли бы застать новую администрацию врасплох».

«Байдену принадлежат все материалы по разговорам», - пояснил бывший сотрудник Белого дома при Трампе. Однако ознакомился ли нынешний президент с информацией пока неизвестно.

Отмечается, что Трамп «держал в строгом секрете» детали своих частных разговоров с иностранными лидерами и делал все возможное, чтобы не допустить утечек. Звонки не записывались, но некоторые его помощники слышали переговоры и фиксировали детали, уточнили в издании. Именно эти данные, которые, согласно закону, передаются в Национальный архив, и может заполучить команда Байдена. При этом источники заявили газете, что бывший президент США редко говорил Путину информацию, которую до этого не озвучивал публично.