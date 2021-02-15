Флот дронов готов у НАТО для наблюдения за границами России

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15 февраля 2021, 22:25

RQ-4D Phoenix, фото: Twitter

Новейшие беспилотники наблюдения AGS RQ-4D, флот которых в составе 5 высокотехнологичных аппаратов был запущен сегодня в действие на Сицилии, позволят альянсу вести контроль над ситуацией на восточных и южных границах НАТО.

Дроны могут находиться в воздухе до 50 часов, рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции накануне встречи Североатлантического совета на уровне министров обороны. Эти беспилотные самолеты, по его словам, могут даже распознавать отдельные импровизированные взрывные устройства.

Столтенберг подчеркнул, что полеты будут осуществляться «только в воздушном пространстве НАТО».

Эскадрилья БПЛА будет базироваться на базе итальянских ВВС Sigonella на Сицилии и будет действовать в интересах всех 30 союзников Альянса.

Столтенберг сообщил, что министры обороны НАТО на встрече 17-18 февраля рассмотрят возможность расширения финансирования военной активности альянса у российских границ.