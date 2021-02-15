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Украинский дипломат Роман Бессмертный: «клуб друзей против Путина шатается на тоненьких ножках»

, 19:05 Источник: РИА "Новости"

Украинский дипломат Роман Бессмертный: «клуб друзей против Путина шатается на тоненьких ножках»
Роман Бессмертный, фото: facebook.com

Бывший представитель Украины на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный отмечает, что Запад разворачиваются к России. Он уверен, что газопровод "Северный поток -2" обязательно будет достроен.

В качестве доказательств этому дипломат напомнил о телефонном разговоре президента России Владимира Путина и нового главы США Джо Байдена, продление договора СНВ-3 и отношение стран к газопроводу "Северный поток—2". 

Бессмертный считает, что с каждым днем угрозы для Киева нарастают. Как выразился дипломат, "клуб друзей против Путина, он как на тоненьких ножках шатается. От этого Украине не легче становится, потому что мы в первом окопе".

НС

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