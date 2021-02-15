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Песков сообщил, что Путин проведет международный телефонный разговор

, 15:02 Источник: РИА Новости

Песков сообщил, что Путин проведет международный телефонный разговор
Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проведет международный телефонный разговор. По его словам, это произойдет в понедельник, 15 февраля. 

«Будет во второй половине дня международный телефонный разговор, мы традиционное сообщение сделаем», - пояснил официальный представитель Кремля.

Однако, с кем именно будет телефонный разговор, он не уточнил.

Песков отметил, что график президента 15 февраля включает рабочие встречи, по большей части непубличного характера.

Ранее в Кремле отреагировали на предложение Илона Маска пообщаться с Владимиром Путиным в соцсети.

БА

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