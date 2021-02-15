Мишустин уволил замглавы Минфина Андрея Круглова

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15 февраля 2021, 11:51

Михаил Мишустин, фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра финансов РФ Андрея Круглова. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Круглова Андрея Вячеславовича от должности заместителя министра финансов Российской Федерации в связи с сокращением этой должности», - сказано в документе.

Андрей Круглов был назначен заместителем министра финансов 18 мая 2019 года. С 2002 по 2019 гг. работал в Газпроме, в частности, возглавлял финансово-экономический департамент.

Ранее был назначен новый глава Пенсионного фонда РФ Андрей Кигим.