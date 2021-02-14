Пушилин: Донбасс станет частью Большой России

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14 февраля 2021, 19:37 Источник: Говорит Москва

Олег Пушилин, фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Глава ДНР Денис Пушилин оценил слова российского президента Владимира Путина о том, что Россия не бросит Донбасс. По его мнению, этот регион – часть "российского народа".

Пушилин никогда бы не подумал, что Москва сможет бросить Донбасс наедине со своими трудностями. Он напомнил об огромной поддержке со стороны Москвы – гуманитарных конвоях, выдаче паспортов и вакцинации от COVID-19. Глава ДНР назвал первым шагом на пути дальнейшего сближения с РФ экономическое взаимодействие.

"Уверен, что эти процессы в итоге приведут нас к тому будущему, ради которого мы трудимся и воюем, ради которого мы проводили референдум, выстояли во время обстрелов, которое мы готовы защищать даже ценой своей жизни. Цветущий, сильный Донбасс как часть Большой России!" - резюмировал Денис Пушилин.

Президент РФ Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами СМИ заявил, что Москва не бросит Донбасс. Соответствующий фрагмент показали в эфире телеканала "Россия – 24".