Леонид Кравчук уверен: Россия хочет забрать Донбасс

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14 февраля 2021, 17:26 Источник: РИА "Новости"

Леонид Кравчук, фото: Serg Glovny/ZUMAPRESS.com

Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кравчук заявил о том, что в планах Российской Федерации больше нет заинтересованности в Минских договоренностях. Россия планирует "забрать" регион себе.

Кравчук уверен, что Москва хочет создать на Украине "национально-русские государства" — не только на территории самопровозглашенных ДНР и ЛНР, но и в подконтрольных Киеву районах Донбасса. Но на такие условия украинская сторона никогда не пойдет, потому что это, по его словам, грубое нарушение суверенитета страны.

Ранее Леонид Кравчук заявил о фактическом окончании перемирия в зоне конфликта в Донбассе.