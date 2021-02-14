Путин объяснил, почему против России усиливают политику сдерживания

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14 февраля 2021, 11:33

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент России Владимир Путин в ходе закрытой встречи с главными редакторами СМИ рассказал, почему западные страны усиливают политику сдерживания в отношении Москвы. Соответствующие кадры показали в эфире телеканала «Россия-24».

«Вот с учетом того, что наши ученые-биологи изобрели вакцину, хочу обратить ваше внимание. Это не единственное достижение, у нас много достижений. Это начинает уже раздражать. Отсюда появляется политика сдерживания. В том числе и в экономике…», - высказал он.

Путин отметил, что по мере того, как Россия «становилась на ноги и стабилизировала ситуацию на Кавказе», начинала появляться политика сдерживания.

«Ну вы чего, этого не понимаете, что ли, не видите? Именно тогда, потихонечку, исподволь, маленькими шажками, все больше и больше. И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится эта политика сдерживания», - пояснил президент.