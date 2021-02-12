Мария Захарова: Киев упустил шанс к миру в Донбассе

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12 февраля 2021, 21:42 Источник: РИА "Новости"

Мария Захарова, MFA Russia/via Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в связи с шестой годовщиной подписания Минска-2 заявила, что Украина не воспользовалась шансом на мир в Донбассе. Киев делает всё, чтобы не выполнять собственные обязательства.

Донбасс, который должен был вернуться в состав Украины, все больше от нее отдаляется в результате действий Киева, подчеркнула Захарова.

В результате действий Киева в регионе продолжаются военные действия, сохраняется транспортная и экономическая блокада, а также остаются нерешенными вопросы амнистии и особого статуса.

В канун шестилетней годовщины Минска-2 «Россия внесла в ОБСЕ проект заявления в поддержку этого документа и резолюции 2202 СБ ООН, которой он был одобрен. Мы предложили государствам-участникам ОБСЕ переподтвердить его безальтернативный характер как основы урегулирования и призвать к безотлагательному выполнению его положений во всей их полноте и последовательности», — заявила официальный представитель МИД.

Минскими договоренностями планировалось дать старт политическому процессу урегулирования военного конфликта Украины против Донбасса и послевоенному восстановлению республик. За все шесть лет, прошедших с момента подписания, такого не произошло.

Ранее Азаров предрек «окончательное разрушение» Украины в случае возобновления полноценной войны в Донбассе.