Светлана Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе онлайн-встречи с украинскими депутатами сравнила свою страну с Крымом. По ее мнению, полуостров де-юре принадлежит Украине, но де-факто под контролем РФ.
Белоруссию же де-факто контролирует Лукашенко. Де-юре, на ее взгляд, он не должен этого делать. По словам Тихановской, поскольку полгода белорусы находятся в такой ситуации, им проще понять украинцев. У депутатов Верховной Рады Тихановская попросила поддержать ее не только в ОБСЕ, ПАСЕ и ООН, но и на других международных площадках.
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