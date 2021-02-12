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Светлана Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом

, 20:00

Светлана Тихановская сравнила Белоруссию с Крымом
Светлана Тихановская, фото из соцсетей

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе онлайн-встречи с украинскими депутатами сравнила свою страну с Крымом. По ее мнению, полуостров де-юре принадлежит Украине, но де-факто под контролем РФ.

Белоруссию же де-факто контролирует Лукашенко. Де-юре, на ее взгляд, он не должен этого делать. По словам Тихановской, поскольку полгода белорусы находятся в такой ситуации, им проще понять украинцев. У депутатов Верховной Рады Тихановская попросила поддержать ее не только в ОБСЕ, ПАСЕ и ООН, но и на других международных площадках.

Ранее белорусская оппозиция представила планы свержения Лукашенко весной.

НС

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