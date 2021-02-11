Белорусская оппозиция представила планы свержения Лукашенко весной

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11 февраля 2021, 15:40 [ «Аргументы Недели» ]

Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко заявили, что не планируют возвращаться в страну, а намерены руководить протестом из-за рубежа. План свержения режима Лукашенко намечен на весну этого года.



Латушко предлагает провести цифровой референдум, однако пока не ясно какой вопрос будет выноситься на всеобщее голосование. Важно оказать на режим не только политическое, но и экономическое давление. Необходимо вскрыть все коррупционные схемы руководства страны. Большая ставка оппозиционерами делается на внешнеполитическое давление. Латушко рассчитывает, что на сторону народа перейдут силовики.



Тихановская уверена, что у Лукашенко не хватит сил задавить протест полностью, а значит, главу государства можно склонить к переговорам. Белорусам нужно выходить из-под влияния государства и объединяться в собственные союзы. Светлана Тихановская намерена представить в ближайшее время свой проект Конституции. Эксперты положительно оценивают стремления оппозиционеров, одновременно сожалея об отсутствии единой концепции. Также многое зависит от позиции России.



