Белорусская оппозиция представила планы свержения Лукашенко весной

Лидеры белорусской оппозиции Светлана Тихановская и Павел Латушко заявили, что не планируют возвращаться в страну, а намерены руководить протестом из-за рубежа. План свержения режима Лукашенко намечен на весну этого года.
Латушко предлагает провести цифровой референдум, однако пока не ясно какой вопрос будет выноситься на всеобщее голосование. Важно оказать на режим не только политическое, но и экономическое давление. Необходимо вскрыть все коррупционные схемы руководства страны. Большая ставка оппозиционерами делается на внешнеполитическое давление. Латушко рассчитывает, что на сторону народа перейдут силовики.
Тихановская уверена, что у Лукашенко не хватит сил задавить протест полностью, а значит, главу государства можно склонить к переговорам. Белорусам нужно выходить из-под влияния государства и объединяться в собственные союзы. Светлана Тихановская намерена представить в ближайшее время свой проект Конституции. Эксперты положительно оценивают стремления оппозиционеров, одновременно сожалея об отсутствии единой концепции. Также многое зависит от позиции России.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Их имена исчезают. У актрис, активно участвовавших в протестах, начались проблемы с работодателями
- #ЗАУГЛОМ Леонид Ивашов о подготовке Путина к Мировой войне, СНВ-3 и возвращении Донбасса в Украину
- 16:37 Лукашенко заявил, что потерять Белоруссию для России «смертельно опасно»
- 16:21 Премьер Польши назвал строительство «Северного потока - 2» «шагом за спиной Европы»
- 16:08 Азаров предрек «окончательное разрушение» Украины в случае возобновления полноценной войны в Донбассе
- Новости партнеров Она вас удивит: обзор новой Skoda Octavia
- 15:54 Украинский министр Ткаченко считает правомерным возбуждение дел против Пореченкова и Михалкова
- Новости партнеров «Я такого не заслужила»: Лия Ахеджакова прокомментировала пародию М...