Депутат Шеремет предложил Байдену посетить Крым

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12 февраля 2021, 12:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Джо Байден, фото: White House/Globallookpress.com

Депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет предложил президенту США Джо Байдену и его администрации посетить Крым с официальным визитом. Так, он отреагировал на заявление политкоординатора постпредства страны при ООН Родни Хантера о том, что Вашингтон «никогда не признает» попытку аннексии полуострова в 2014 году.

«Крым в составе России уже почти семь лет. Поэтому нам от их так называемого непризнания и мнения ни холодно, ни жарко. Мы во внутренние дела США не вмешиваемся, чего и им советуем. Если они хотят лично убедиться и разобраться в том, что происходит в Крыму, как истинные демократы, которыми себя мнят, то Байден и его администрация могут посетить Крым по официальному приглашению и пообщаются с крымчанами», - высказал депутат.

Шеремет считает, что это позволит раз и навсегда снять все инсинуации насчет статуса полуострова и введенных санкций. Он отметил, что, посетив Крым, американские власти «не только продемонстрируют свою способность к адекватному восприятию международной реальности, но и докажут приверженность уважению демократических принципов на деле, а не только на словах». Депутат добавил, что администрация Байдена и сам президент смогут увидеть, как живут крымчане и как справляются с последствиями блокад, устроенных Украиной, а также развитие полуострова.

«… что касается Украины, то вина того хаоса, который там происходит, - исключительно за США. Они спонсировали государственный переворот в стране. Поэтому справедливо будет, если США введут санкции в отношении себя», - заключил политик.