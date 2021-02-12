Нарышкин ответил на вопрос о связи оппозиции с иностранными спецслужбами

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12 февраля 2021, 12:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Сергей Нарышкин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что людей, сотрудничающих с иностранными спецслужбами, нельзя называть оппозиционерами, «должен употребляться другой термин».

Нарышкин отметил, что МИД РФ не преувеличивает и не ошибается, когда говорит о связи российской несистемной оппозиции с Западом.

«… могу добавить к сказанному, что те, кто идет на преступные сделки со спецслужбами стран, которые проводят по отношению к РФ враждебную политику, они не называются оппозиционерами. Здесь должен употребляться другой термин», - высказал он.

Ранее глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва готова к разрыву отношений с ЕС.