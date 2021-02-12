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«Красная звезда» опубликовала данные о разведактивности у границ РФ за неделю

, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

«Красная звезда» опубликовала данные о разведактивности у границ РФ за неделю
небо, фото: pixabay.com

СМИ опубликовали инфографику, в которой отражена активность иностранных самолетов-разведчиков у границ России в течение недели. Соответствующие данные опубликовала газета ВС РФ «Красная звезда».

«33 самолёта-разведчика иностранных государств вели воздушную разведку вдоль границ России и сопровождались российскими РЛС», - говорится в источнике.

Кроме того, автор отметил, что к границам приближались 12 зарубежных беспилотных летательных аппаратов. Однако дежурные силы ПВО не допустили нарушения государственных границ.

Ранее сообщалось, что американский самолет Boeing P-8A Poseidon мог появиться в воздушном пространстве Крымского полуострова.

БА

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