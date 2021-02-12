Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности
12 февраля 2021, 07:25[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие пройдет 19-20 февраля в онлайн-формате.
«Нет», - краткой ответил официальный представитель Кремля без объяснения причин.
Планируется, что в Мюнхенской конференции по безопасности по безопасности примут участие президент США Джо Байден, глава
Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Подключится ли к мероприятию канцер Германии Ангела Меркель, пока неизвестно.
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