Путин не будет участвовать в Мюнхенской конференции по безопасности

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12 февраля 2021, 07:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции по безопасности. Мероприятие пройдет 19-20 февраля в онлайн-формате.

«Нет», - краткой ответил официальный представитель Кремля без объяснения причин.

Планируется, что в Мюнхенской конференции по безопасности по безопасности примут участие президент США Джо Байден, глава

Еврокомиссии Урсула фон Дер Ляйен, генсек ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и американский спецпосланник по вопросам климата Джон Керри. Подключится ли к мероприятию канцер Германии Ангела Меркель, пока неизвестно.