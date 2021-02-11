Наблюдатели ОБСЕ не заметили российских военных в Донбассе

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11 февраля 2021, 22:42 [ «Аргументы Недели» ]

флаг ОБСЕ, фото: соцсети

Председатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик заявил на заседании СБ ООН, что наблюдатели не фиксировали присутствия российских военных в Донбассе.

"Во время моей работы в качестве руководителя миссии не было ни одного случае сообщений от наблюдателей о российских солдатах", — сказал Чевик.

На заседании Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Норвегия и Великобритания заявили о том, что в Донбассе якобы присутствует "российская военная техника и персонал".

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности ООН, что западные страны являются соучастниками преступлений против жителей Донбасса.