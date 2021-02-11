Небензя обвинил Францию и Германию в преступлениях против жителей Донбасса

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11 февраля 2021, 20:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Василий Небензя, MFA Russia/via Globallookpress.com

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета безопасности ООН, что западные страны являются соучастниками преступлений против жителей Донбасса.

Он пояснил, что в декабре 2020 года представители Германии и Франции не приняли участия во встрече Совета Безопасности ООН, проводимой вместе с представителями Донецкой и Луганской народных республик. "Те, кто поддерживают лишь одну сторону внутриукраинского конфликта и потакают вопреки фактам ее болезненным фантазиям о "российской агрессии", не могут называть себя посредниками", - отметил Небензя.

Ранее Азаров предрек "окончательное разрушение" Украины в случае возобновления полноценной войны в Донбассе.