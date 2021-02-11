Представитель «Газпрома» Вавилов назвал сроки запуска «Северного потока-2»

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11 февраля 2021, 17:29 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТРК Звезда

Фото: Газпром, Замир Усманов/globallookpress.com

Заместитель начальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов представил презентацию на тему строительства трубопровода «Северный поток-2». Укладка двух ниток газопровода в Дании - это предпоследний участок строительства, его планируют завершить до конца апреля.

Вавилов в своей работе подчеркнул, что «Газпром» планирует ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию в 2021 году. Однако против завершения проекта активно выступают Украина и США, а также некоторые страны Евросоюза, в том числе Польша. Неоднократно вводились санкции со стороны зарубежных политиков.

Ранее премьер-министр Польши заявил, что «пора прекратить» строительство трубопровода «Северный поток-2».