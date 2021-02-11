Представитель «Газпрома» Вавилов назвал сроки запуска «Северного потока-2»
11 февраля 2021, 17:29[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТРК Звезда
Заместитель начальника департамента импортозамещения технологий «Газпрома» Владимир Вавилов представил презентацию на тему строительства трубопровода «Северный поток-2». Укладка двух ниток газопровода в Дании - это предпоследний участок строительства, его планируют завершить до конца апреля.
Вавилов в своей работе подчеркнул, что «Газпром» планирует ввести «Северный поток-2» в эксплуатацию в 2021 году. Однако против завершения проекта активно выступают Украина и США, а также некоторые страны Евросоюза, в том числе Польша. Неоднократно вводились санкции со стороны зарубежных политиков.
Ранее премьер-министр Польши заявил, что «пора прекратить» строительство трубопровода «Северный поток-2».
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