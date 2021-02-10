Мария Захарова сообщила о намерении распространить документы с примерами вмешательства в дела РФ

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10 февраля 2021, 20:30 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова. Фото: МИД РФ

Россия планирует отправить в международные организации сведения о поддержке незаконных акций в стране из-за рубежа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, НАТО и Евросоюз в открытую вмешиваются во внутренние дела России, поддерживая протестные настроения. "Мы переведем все это на языки, отправим в международные организации и дадим указания нашим посольствам, чтобы они это активно продвигали", - пообещала Захарова на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

Как отметила представитель МИД, у России есть доказательства, что при вмешательстве во внутренние дела страны использовались "новейшие информационные технологии, которые ориентированы именно на детей, на юношество и являются гибридом сочетания правды и лжи, что особенно опасно".

Ранее Захарова предупредила, что тема вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне.