Захарова: тема вмешательства США в дела России получит развитие на официальном уровне

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4 февраля 2021, 15:47 [ «Аргументы Недели» ]

Мария Захарова, фото: MFA Russia/Globallookpress.com

Тема систематичного вмешательства Соединенных Штатов во внутренние дела России сегодня может получить развитие на официальном уровне. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что Москва, в соответствии с Уставом ООН и другими международными документами, всегда исходила из права суверенных стран решать внутренние дела самостоятельно.«Мы будем, наверное, интересоваться тем, как обстоят дела у них. Я думаю, что сегодня будет развитие этой темы, в том числе на официальном уровне», - уточнила Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что публикации посольства США в Москве о несогласованных акциях в России являются «чистой воды вмешательством во внутренние дела страны».