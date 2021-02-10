Путин предлагал Макрону помощь по определению яда в анализах Навального
10 февраля 2021, 19:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Президент Владимир Путин на закрытой встрече с руководителями СМИ рассказал, что предлагал своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону помощь российских специалистов в определении яда в образцах Алексея Навального.
Он тогда дал обещание, что будет возбуждено уголовное дело, если в анализах Навального "найдут хоть что-то". Также предлагался вариант принять западных специалистов в России и исследовать привезенные образцы здесь. Макрон отказался.
В результате, как добавил Путин, российская сторона при готовности сотрудничать так и не получила ответы на свои запросы ни от Франции, ни от ФРГ.
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